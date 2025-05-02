В ГД рассказали, кого ждёт майское повышение социальных выплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии RT объяснила, что повышение социальных выплат в мае коснётся только отдельных категорий граждан. По её словам, в феврале уже было проведено увеличение выплат с учётом инфляции, поэтому общего повышения в мае не ожидается.

Бессараб уточнила, что в некоторых случаях выплаты увеличиваются с началом нового периода начислений — например, если предыдущий годовой период завершился в апреле, то с мая сумма рассчитывается исходя из актуального прожиточного минимума, который уже вырос в этом году. Однако это касается отдельных случаев.

Она добавила, что федеральный прожиточный минимум вырос на 14,75%, но в каждом регионе устанавливается свой собственный уровень. Депутат пояснила, что если пенсия ниже федерального прожиточного минимума, то льготнику полагается доплата из федерального бюджета до этого уровня. Если же прожиточный минимум в регионе выше федерального, то дополнительные выплаты до регионального уровня осуществляются из регионального бюджета.