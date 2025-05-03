Юрист объяснила, что делать, если отпуск закончился травмой

Нападение акулы, отравление и различные травмы могут испортить отпуск, серьёзно сказаться на здоровье и ударить по кошельку туриста. Консультант по гражданско-правовым спорам Лидия Чагодаева объяснила, как компенсировать расходы на лечение в случае ЧП на отдыхе.

По её словам, если путёвка была приобретена у туроператора, то именно он несёт ответственность за безопасность путешественника. Однако это касается только тех случаев, когда несчастный случай произошёл во время оказания услуг, предусмотренных туром. При этом возможность привлечения фирмы к ответственности и размер компенсации зависят от обстоятельств ЧП, условий договора и страхования.

«Отвечать туроператор будет, например, если путёвка куплена в отель с выходом к морю и пляжем, а турист отправился поплавать и получил травму от морского обитателя. При этом о такой возможности его не предупреждали ни туроператор, ни сотрудники отеля», — уточнила юрист.

Часто несчастные случаи происходят во время полётов на парапланах или воздушных шарах. Претензии к туроператору можно предъявить только в том случае, если данное развлечение входило в программу отдыха. Если же полёт был организован местной компанией, то компенсацию следует требовать у неё.

Собеседница aif.ru добавила, что если договор включает питание, ответственность за отравление будет нести туроператор. Однако если путешественник самостоятельно выбирает рестораны, все претензии следует адресовать администрации этого заведения.

Если турист сам нарушает правила безопасности, например, купается в шторм или ест плоды с деревьев на территории отеля вопреки запрету, он несёт ответственность за последствия своих действий. Также юрист указала на важность внимательного изучения договора страхования.