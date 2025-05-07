Целебный фастфуд: Невролог предложила необычный способ борьбы с мигренью

Американский невролог Джессика Лоу рассказала в своём аккаунте TikTok, как картофель фри в сочетании со стаканом колы может облегчить приступ мигрени. По словам специалиста, именно в этих продуктах содержатся компоненты, влияющие на работу кровеносных сосудов.

Лоу заявила, что кофеин в коле способствует сужению кровеносных сосудов в мозге, тем самым купируя болевой синдром. Большая банка этого газированного напитка содержит около 80 мг кофеина, чего часто достаточно, чтобы остановить приступ мигрени.

В картофеле фри «целебным» ингредиентом является соль. Лоу отмечает, что дефицит натрия может быть одной из причин мигрени, а солёная пища быстро восполняет этот недостаток. Помимо этого, картофель помогает справиться с голодом, который также часто провоцирует головную боль. При голодании уровень сахара в крови падает, вызывая мигрень. Углеводы в картофеле быстро повышают уровень глюкозы и устраняют неприятные симптомы.

Подчеркивая, что картофель фри и кола — не самый здоровый выбор, Лоу говорит, что понимание механизма их действия позволяет подобрать более полезные альтернативные продукты для борьбы с мигренью.

«Вы можете найти от 60 до 65 мг кофеина в безрецептурных средствах от мигрени. Обычно доза составляет две порции. Таким образом, вы получите от 120 до 130 миллиграммов кофеина», — добавила доктор.