Таниновые «бомбы»: Врач перечислил «безобидные» продукты, которые провоцируют мигрень

Злоупотребление продуктами, содержащими дубильные вещества (танины), может привести к мигрени. Причём в группу риска входят как фрукты и овощи, так и напитки, выяснил Life.ru у доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Быстрова.

«Лидер по содержанию танинов — красная фасоль. Также среди овощей с танинами — ревень и тыква. Ещё танины есть в гранате, яблоках, грушах, айве, черноплодной рябине, клюкве, ежевике, вишне, кизиле и винограде. Они содержатся в кожуре и косточках фруктов и ягод», — пояснил Быстров.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует не глотать косточки и по возможности очищать кожуру. При этом допустимая норма потребления указанных фруктов и ягод в день — не более 400 граммов. Кроме того, дубильные вещества содержатся и в напитках, включая чай, соки и вино.

«В день можно употреблять не более четырёх чашек чёрного чая, двух бокалов красного вина, трёх стаканов свежевыжатого яблочного сока и половины плитки горького шоколада», — говорит доцент.

Впрочем, отметил эксперт, танины могут быть и полезными. Например, плоды и растения, содержащие танины, применяют в качестве противовоспалительных и кровоостанавливающих средств.