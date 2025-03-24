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24 марта, 04:54

Важно не только физическое здоровье: Названа категория людей, которым не суждено стать пилотами

Врач Верба: Человек с истероидным психотипом личности не сможет стать пилотом

Профессиональный отбор пилотов проходит в несколько этапов. У кандидатов проверяют не только объём знаний и физическое здоровье, но и психологическое состояние. Об этом рассказала президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба.

«Чтобы стать пилотом, необходимо не только соответствовать всем медицинским требованиям, но и успешно пройти психологический отбор, который включает множество критериев, учитывающих специфику этой профессии», — отметила она в беседе с «Газетой.ru».

Доктор медицинских наук также подчеркнула, что при тестировании устанавливается психотип личности кандидата, от которого зависят слабые и сильные стороны человека, а также потенциальные поведенческие риски. По словам эксперта, истероидный психотип считается неподходящим для пилота.

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Профессия пилота во многом сопряжена с риском для жизни и здоровья. Ранее Life.ru рассказывал, как экипаж самолёта в Хабаровске пришлось менять из-за ухудшения здоровья пилота. Воздушное судно пришлось возвращать на стоянку и вызывать медиков.

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pixabay / imcockpit

Борис Эльфанд
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