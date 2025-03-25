Мясо в зоне риска: Россиянам назвали методы проверки продуктов на наличие антибиотиков

Антибиотики чаще всего встречаются в продуктах животного происхождения, таких как мясо, молоко и яйца. Если животных лечили антибиотиками без достаточного времени для выведения остатков, эти вещества могут остаться в пище. Особенно это касается рыбы и морепродуктов, выращенных в искусственных условиях, где корма могут содержать антибиотики. Об этом в беседе с Life.ru предупредила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

В основном антибиотики могут содержаться в продуктах животного происхождения. Если животных лечили антибиотиками и не дали времени, чтобы они полностью вывелись, то антибиотики остаются в мясе (курица, свинина, говядина), в молоке и молочных продуктах, яйцах. Тоже самое и с рыбой и морепродуктами. Если они выращены в искусственных водоёмах, их тоже могут кормить кормами с антибиотиками. Пчеловоды иногда используют антибиотики для лечения пчёл, поэтому антибиотики могут встретиться и в мёде. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог

Опасности, связанные с потреблением таких продуктов, включают аллергические реакции, развитие антибиотикорезистентности и нарушение микрофлоры кишечника. Некоторые антибиотики могут негативно воздействовать на печень и почки.

Чтобы снизить риск, рекомендуется покупать мясо и молочные продукты у проверенных производителей и отдавать предпочтение органической пище. Термическая обработка может уменьшить, но не устранить остатки антибиотиков. Замачивание мяса в воде или молоке также может помочь.

Существуют домашние методы проверки продуктов на наличие антибиотиков, хотя они не всегда точны. Например, если свежее молоко не скисло после добавления закваски за 10–12 часов, это может указывать на наличие антибиотиков. Аналогично если кусочек мяса не начинает бродить в растворе с дрожжами, это также может быть признаком их присутствия. Для более точной проверки можно использовать тест-полоски из ветеринарных магазинов или лабораторные методы, такие как «дельта-тест», заключила биолог.