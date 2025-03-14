«Риск ботулизма»: В российских магазинах нашли смертельно опасные консервы

На полках российских магазинов обнаружили смертельно опасную тушёнку. Этот продукт может привести к заражению ботулизмом, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, у тульского производителя мясных консервов «Митком» зафиксированы серьёзные отклонения по степени безопасности. Данные консервы не имеют выдержанного показателя в термостатной пробе. За счёт этого сильно увеличивается риск приобрести вздутые консервы с ботулотоксином, который вызывает сильнейшее отравление с возможным поражением центральной нервной системы.

Уточняется, что качественные консервы после истечения срока термостатной выдержки не имеют живых микроорганизмов. При этом крышки и донышки банок не должны быть вспучены.