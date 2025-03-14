«Риск ботулизма»: В российских магазинах нашли смертельно опасные консервы
SHOT ПРОВЕРКА: На полках магазинов в РФ нашли смертельно опасную тушёнку
На полках российских магазинов обнаружили смертельно опасную тушёнку. Этот продукт может привести к заражению ботулизмом, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По информации телеграм-канала, у тульского производителя мясных консервов «Митком» зафиксированы серьёзные отклонения по степени безопасности. Данные консервы не имеют выдержанного показателя в термостатной пробе. За счёт этого сильно увеличивается риск приобрести вздутые консервы с ботулотоксином, который вызывает сильнейшее отравление с возможным поражением центральной нервной системы.
Уточняется, что качественные консервы после истечения срока термостатной выдержки не имеют живых микроорганизмов. При этом крышки и донышки банок не должны быть вспучены.
А ранее Life.ru писал, что в ввозимой в РФ белорусской говядине нашли опасные бактерии — листерию и кишечную палочку. Оказалось, что продукция производителей «Глубокский мясокомбинат» и «Донаприс» из Белоруссии не прошла контроль.
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