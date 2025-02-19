Пена и муть в банке: Россиянам рассказали, как не подхватить ботулизм от солений

Соль, уксус и термическая обработка помогают сохранять закрутки до трёх лет. Однако важно соблюдать технологию приготовления и условия хранения домашних консервов, сообщил Сергей Малозёмов, автор и ведущий программы «Живая еда».

«По результатам наших проверок, съедобны и обычно безопасны даже соленья, которые простояли два-три года, иногда и больше. Другое дело, что они начинают терять вкус, потому что уксус и термообработка продукта приводит к тому, что он постепенно теряет хруст и превращается в какую-то кашу», — предупредил Малозёмов в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, соленья могут представлять опасность, независимо от времени хранения, если были нарушены правила приготовления. Если огурцы или грибы плохо промыты, не добавлен уксус или недостаточно воздуха между содержимым и крышкой, это может привести к развитию ботулизма, что смертельно для человека. Малозёмов также отметил, что если банка с огурцами изменила свой внешний вид, стала мутной, запенилась или даже взорвалась, содержимое нельзя есть. Он добавил, что домашние заготовки лучше хранить в прохладном месте.