В ввозимой в Россию из Белоруссии говядине нашли листерию и кишечную палочку

В говядине, ввозимой в Россию из Белоруссии, обнаружены опасные бактерии — листерия и кишечная палочка. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, продукция белорусских производителей «Глубокский мясокомбинат» и «Донаприс» не прошла контроль.

В полуфабрикатах из говядины найдены бактерии группы кишечной палочки, а в пробах мяса — листерии. Продукция изъята из оборота, а за белорусскими производителями введён усиленный лабораторный контроль. Информация передана в регионы, где может быть реализовано опасное мясо.

Листерия вызывает инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, и чаще всего передаётся через неправильно обработанные мясные и молочные продукты.