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Регион
11 марта, 20:48

В ввозимой в Россию из Белоруссии говядине нашли листерию и кишечную палочку

SHOT ПРОВЕРКА: В ввозимой в РФ белорусской говядине обнаружены опасные бактерии

В говядине, ввозимой в Россию из Белоруссии, обнаружены опасные бактерии — листерия и кишечная палочка. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, продукция белорусских производителей «Глубокский мясокомбинат» и «Донаприс» не прошла контроль.

В полуфабрикатах из говядины найдены бактерии группы кишечной палочки, а в пробах мяса — листерии. Продукция изъята из оборота, а за белорусскими производителями введён усиленный лабораторный контроль. Информация передана в регионы, где может быть реализовано опасное мясо.

Листерия вызывает инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, и чаще всего передаётся через неправильно обработанные мясные и молочные продукты.

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Ранее Life.ru писал, что популярная среди россиян сгущёнка оказалась небезопасной, так как производитель попался на фальсификате. Выяснилось, что компания «Белмолпродукт» подделывает сгущённое молоко, разбавляя его растительными жирами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Артём Гапоненко
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