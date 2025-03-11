В ввозимой в Россию из Белоруссии говядине нашли листерию и кишечную палочку
SHOT ПРОВЕРКА: В ввозимой в РФ белорусской говядине обнаружены опасные бактерии
В говядине, ввозимой в Россию из Белоруссии, обнаружены опасные бактерии — листерия и кишечная палочка. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, продукция белорусских производителей «Глубокский мясокомбинат» и «Донаприс» не прошла контроль.
В полуфабрикатах из говядины найдены бактерии группы кишечной палочки, а в пробах мяса — листерии. Продукция изъята из оборота, а за белорусскими производителями введён усиленный лабораторный контроль. Информация передана в регионы, где может быть реализовано опасное мясо.
Листерия вызывает инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, и чаще всего передаётся через неправильно обработанные мясные и молочные продукты.
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