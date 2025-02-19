Дерматолог забила тревогу из-за нового тренда молодёжи — зумеры становятся ходячими колониями для бактерий

Удивительный тренд захватывает японскую молодёжь — зумеры всё реже принимают душ. Одни на целые месяцы отказываются от ежедневных гигиенических процедур из-за экологии, другие таким образом пытаются сэкономить время, а третьи и вовсе хотят оздоровить кожу. По словам врача-дерматолога Кристины Радиной, с точки зрения физиологии в новомодном направлении мало чего полезного. Она рассказала Life.ru, что нежелание мыться лишь делает наше тело идеальной средой для микроорганизмов.

Эксперт напомнила, что человек постоянно потеет. Летом это происходит из-за жаркой погоды, а зимой — из-за занятий спортом, например. При этом пот приводит к стремительному размножению бактерий, которые вызывают неприятный запах.

Если есть какие-то нарушения, например, проблемы с работой щитовидной железы, либо с другими гормонами, когда у человека есть избыточная потливость, либо же избыточная масса тела, то, конечно, тогда у человека опять будет плохой запах, и ему захочется мыться даже просто для того, чтобы с точки зрения психологии чувствовать себя удовлетворительно, находиться в нормальном социуме и не мешать другим людям, в том числе своим запахом Кристина Радина Врач-дерматолог

По словам специалиста, слишком частое мытьё с использованием различных гелей и мочалок тоже не отличается пользой, так как подвергает опасности липидный слой кожи. Однако сейчас многие живут в городах, где в воздухе витает пыль дорог, строительная пыль и различные аллергены.

«Принимая регулярно душ, мы, наоборот, помогаем себе. Мы убираем провоцирование аллергических реакций. То есть, соответственно, мыться можно каждый день, но при этом не нужно интенсивно тереться мочалкой. А если человек не будет мыться, то, наоборот, на нём будет оседать вся вот эта вот грязь, вся эта гадость с улицы, в том числе на кожу лица», — подытожила Радина.