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14 марта, 12:33

В российских магазинах нашли сметану, от которой можно оглохнуть

В сметане марки «Нижняя Тавда» нашли опасный антибиотик

Антибиотик нашли в известной марке сметаны, которая продаётся в сетевых российских магазинах. Вещество может привести к нарушению слуха. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯМАО и ХМАО.

Бюджетная молочная продукция от компании «Тюменьмолоко» не прошла проверку. Эксперты взяли образцы 20-процентной сметаны под брендом «Нижняя Тавда» и обнаружили в них антибиотик азитромицин, который применяется для лечения инфекционных заболеваний. У данного вещества есть множество побочных эффектов, среди которых может быть потеря слуха.

Сметану «Нижняя Тавда» можно приобрести в крупных магазинах по всей территории России, а также заказать онлайн. Специалисты приостановили действие декларации на этот продукт и выписали предостережение компании о недопустимости нарушений требований.

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А ранее Life.ru сообщал, что на полках российских магазинов обнаружили смертельно опасную тушёнку. Этот продукт может привести к заражению ботулизмом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Irada Zaitova

Наталья Демьянова
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