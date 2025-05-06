Психолог объяснила, как легко вернуться на работу после «шашлычных» выходных

Для многих россиян майские праздники — долгожданное время отдыха, когда короткие рабочие недели позволяют расслабиться и набраться сил. Однако после длительных выходных бывает сложно снова включиться в рабочий ритм. Психолог и бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в интервью «Радио 1» поделилась советами, которые помогут легче адаптироваться к трудовым будням.

По её словам, чтобы избежать стресса, стоит заранее просмотреть рабочие задачи ещё до окончания праздников. Это поможет мысленно настроиться на предстоящие дела и спланировать важные встречи. Также полезно начинать день с лёгкой зарядки — даже 10–15 минут физической активности помогут взбодриться. Ещё один эффективный способ — контрастный душ (необязательно ледяной, достаточно прохладного), который улучшит кровообращение и повысит тонус.

В первые дни после праздников не стоит перегружать себя — лучше делать короткие перерывы каждые 50–60 минут. Достаточно на 5–7 минут отвлечься от монитора, пройтись или просто сменить обстановку. Кроме того, важно следить за питанием: избыток сладкого не только вредит фигуре, но и снижает продуктивность. Вместо этого лучше добавить в рацион зелень, сложные углеводы, белки и полезные жиры.

Куликова-Цай также предупредила, что в первые рабочие дни не стоит злоупотреблять кофе. Хотя он даёт временный прилив энергии, чрезмерное употребление может привести к перевозбуждению и усилению стресса. Гораздо полезнее поддерживать баланс между работой и отдыхом, постепенно возвращаясь в привычный ритм.