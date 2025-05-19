Эксперт назвала профессии с доходом выше 300 тысяч рублей в месяц

Зарплаты свыше 300 тысяч рублей в месяц в России получают не только руководители крупных компаний, но и представители рабочих и технических профессий. Об этом сообщила агентству «Прайм» независимый HR-специалист Зулия Лоикова со ссылкой на актуальные данные по рынку труда.

По информации эксперта, руководители среднего и высшего звена, особенно в нефтегазовой отрасли, сфере информационных технологий и финансовом секторе, имеют ежемесячный доход от 350 тысяч рублей. В Москве эти цифры могут быть существенно выше.

«Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях получают 300-450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330-450 тысяч рублей», — отметила она.

В частной медицинской практике хирурги с подтверждённой квалификацией могут рассчитывать на доход до полумиллиона. Специалисты по имплантации зубов в частной практике зарабатывают от 500 тысяч рублей, а при наличии устойчивого потока клиентов — значительно больше. Косметологи выходят на уровень 300–400 тысяч в месяц.

К высокооплачиваемым категориям также относятся лётчики гражданской авиации (400 тысяч рублей), профессионалы в области цифровой безопасности (300-700 тысяч рублей), маркетологи с фокусом на перформанс-инструментах (350-600 тысяч рублей), сотрудники аудиторских и бухгалтерских подразделений международных компаний (300-350 тысяч рублей), а также высококвалифицированные токари (350-450 тысяч рублей).