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15 мая, 11:00

Названы регионы России, жители которых больше всего довольны своей зарплатой

«Газета.ru»: Жители Москвы и Томской области больше всего довольны зарплатой

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Три четверти (75%) россиян не удовлетворены уровнем своих доходов и часто испытывают нехватку денег на текущие расходы, в то время как 25% отметили, что их зарплата полностью покрывает все нужды. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые публикует «Газета.ru».

Больше всего довольны зарплатой жители Москвы (26%), Томской области (24%), Татарстана и Приморского края (по 23%).

Что касается способов выхода из ситуации, то 29% ищут подработку, 15% надеются на повышение зарплаты, 18% полностью экономят, а 25% готовы взять займ. Ещё 10% рассчитывают на рост пассивного дохода, например, от вкладов или аренды недвижимости.

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Борис Эльфанд
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