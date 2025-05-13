«Только без угроз»: Россиянам рассказали, как подмазать начальника на прибавку

Если вы планируете обсудить с руководителем увеличение зарплаты, важно заранее подготовить конкретную сумму и обоснование. Об этом aif.ru рассказала Ольга Николаенко, директор по персоналу компании «Арнест ЮниРусь».

Из-за роста инфляции многие россияне задумываются о повышении доходов. Согласно исследованию SuperJob, в прошлом году более 40% сотрудников обсуждали с начальством возможность прибавки, но почти половина получила отказ. Часто причиной становится отсутствие чётких аргументов или завышенные ожидания.

По словам эксперта, перед разговором с руководством стоит изучить рынок труда: узнать средние зарплаты в вашей сфере и регионе, а также оценить, насколько ваш опыт и навыки соответствуют этим данным. Это поможет понять, насколько ваша текущая зарплата отстаёт от рыночной.

Ключевой момент — доказать свою ценность для компании. Подготовьте конкретные примеры своих достижений, включая не только цифры, но и вклад в командную работу: как вы помогаете коллегам, влияете на атмосферу в коллективе или участвуете в адаптации новых сотрудников.

Эксперт отмечает, что лучший способ увеличить доход — повышать свою профессиональную ценность. Для этого важно постоянно развиваться, накапливать опыт и участвовать в новых проектах.

Подходите к разговору о повышении как к деловому обсуждению рабочих условий, без ультиматумов и угроз. Чтобы чувствовать себя увереннее, можно заранее проконсультироваться с HR, составить план развития и определить, какие навыки нужно прокачать для роста.