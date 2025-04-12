Стало известно, сколько россиян готовы вернуться к бывшему начальнику ради денег
Опрос: Более четверти россиян возвращались на прошлую работу ради зарплаты
Грустный сотрудник сидит в офисе, потому что не работает в Life.ru. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», каждый четвертый респондент (28%) сообщил, что возвращался на свою прежнюю работу. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В то же время большинство участников опроса (69%) заявили, что не возвращались на старое место работы. 4% респондентов отметили, что пока не вернулись, но рассматривают такую возможность.
Основным стимулом для возвращения к прежнему работодателю является более высокая зарплата, что указали 52% опрошенных. Почти столько же (51%) ценят комфортные отношения с руководством. Удобное расположение офиса важно для 41% участников опроса. 36% респондентов привлекают новые выгодные условия труда и гибкий график работы.
Для 35% важна дружелюбная атмосфера в коллективе, а также здоровая рабочая обстановка, которая также является приоритетом для 35% опрошенных. Интересные задачи мотивируют 22% респондентов, а перспектива карьерного роста заинтересовала 16%.
Ранее Life.ru рассказывал, что больше половины жителей России обычно не уходят на больничный и продолжают работать. По данным опроса, 71% сотрудников в компаниях продолжают трудиться, даже если чувствуют себя плохо. Из них 42% делают это по собственному желанию, 26% занимаются только срочными задачами, а 6% полностью выполняют свои обязанности, но работают удалённо.