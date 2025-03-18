«Я насчёт вакансии»: HR-эксперт указал на красные флаги в резюме, из-за которых вас не берут на работу

Задача кандидата — составить резюме так, чтобы оно было интересным и нераздражающим. В этом случае HR-специалист охотнее пригласит соискателя на собеседование. HR-эксперт, директор по персоналу сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» Дмитрий Корнеев рассказал Life.ru, какие самые распространённые ошибки могут неприятно сказаться на восприятии будущего работодателя.

Ошибка № 1. Смешение должностей

Резюме с «винегретным» набором должностей в заголовке — довольно распространённая история. С точки зрения потенциального работодателя непонятно, что кандидату предложить, что для него приоритетнее, понимает ли он, чего хочет, осознаёт ли он свои компетенции и в каком объёме он обладает ими.

«Я рекомендую адаптировать резюме под одну конкретную должность», — говорит собеседник Life.ru.

Ошибка № 2. Частая смена работы

Частая смена работы может рассматриваться работодателями как «красный флаг» по нескольким причинам. Во-первых, это может указывать на недостаток стабильности и преданности, что вызывает опасения о том, что сотрудник может покинуть компанию в любой момент. Работодатели ищут людей, которые готовы вкладываться в развитие компании, а частые переходы могут сигнализировать о том, что кандидат не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Во-вторых, такая практика может говорить о проблемах с адаптацией или со взаимодействием с коллегами. Если человек не может удержаться на одном месте, это может быть связано с конфликтами или трудностями в командной работе. Работодатели ценят командных игроков, и наличие множества коротких периодов работы может вызвать сомнения в социальных навыках кандидата.

Кроме того, частая смена работы может восприниматься как отсутствие чёткой карьерной стратегии. Работодатели могут задуматься о том, действительно ли кандидат знает, чего он хочет от своей карьеры, и насколько серьёзно он относится к выбранной профессии. В конечном итоге такие соображения могут повлиять на решение о найме, так как работодатели стремятся минимизировать риски и находить сотрудников, которые будут способствовать долгосрочному успеху компании.

Частая смена работы воспринимается либо как неспособность человека удержаться в коллективе, либо как показатель его низкой компетентности. Исключением будут случаи проектной деятельности, но это необходимо указать. HR-эксперт Дмитрий Корнеев

Ошибка № 3. Длительные перерывы между местами работы

Затяжные перерывы между местами работы для HR станут маркером либо низкой мотивации на трудоустройство, либо низкой квалификации — человека попросту не берут на работу. Рекомендацией в данном случае будет пояснение в резюме, почему перерывы именно такие. Например, можно указать «работа по проекту без трудоустройства», «работа в качестве фрилансера без трудоустройства». Правда, всё равно необходимо будет описание такой деятельности и ваших конкретных обязанностей, отмечает Корнеев.

Ошибка № 4. Неформальная информация о кандидате

Очень часто встречается странный адрес электронной почты типа zaichonok@mail.ru, неделовые фото типа «я в костюме зайчика». Кандидатам кажется, что это подчёркивает их креативность и нестандартность мышления, но у HR-специалиста это вызывает сомнения в личностной зрелости кандидата, его способности работать в рамках правил, требований и регламентов.