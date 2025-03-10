Правда ли, что женщины зарабатывают меньше мужчин, объяснил рекрутер
Рекрутер Валинуров не верит, что женщины зарабатывают меньше мужчин
Утверждения, мол, женщины зарабатывают меньше мужчин, занимая аналогичные должности, не соответствуют действительности, уверен рекрутер Ильгиз Валинуров. По его словам, российские компании определяют уровень зарплат на основе квалификации и функционала сотрудника, а не его пола.
«Руководству магазина без разницы, мужчина или женщина будут работать, главное, какой результат они будут приносить. Это миф, что женщинам и мужчинам на одной вакансии предлагают разную заработную плату», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».
Он также подчеркнул, что знает женщин, работающих в крупных компаниях и получающих по несколько миллионов. При этом женщины получают ту же зарплату, что и мужчины на аналогичных должностях.
Примечательно, что ранее опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок. Согласно результатам исследования, каждая вторая россиянка не нуждается в дополнительном доходе. Кроме того, россиянам рассказали, как поднять себе зарплату.