Правда ли, что женщины зарабатывают меньше мужчин, объяснил рекрутер

Утверждения, мол, женщины зарабатывают меньше мужчин, занимая аналогичные должности, не соответствуют действительности, уверен рекрутер Ильгиз Валинуров. По его словам, российские компании определяют уровень зарплат на основе квалификации и функционала сотрудника, а не его пола.

«Руководству магазина без разницы, мужчина или женщина будут работать, главное, какой результат они будут приносить. Это миф, что женщинам и мужчинам на одной вакансии предлагают разную заработную плату», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».