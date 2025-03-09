Россиянам пообещали увеличить выплаты по больничному
Эксперт Зацаринная: Соцфонд анонсировал рост выплат по больничному до 2027
В России размер выплат по больничным увеличился до 5,7 тысячи рублей в день. В дальнейшем предполагается продолжение индексации этих пособий. Однако стоит отметить, что расчёт больничного листа основывается на средней заработной плате за последние два года, напомнила Юлия Коваленко, кандидат экономических наук и доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова. Таким образом, эти выплаты будут актуальны в основном для сотрудников с высокими доходами.
«За последние два года заработная плата в России выросла, это позволяет увеличить выплату по больничному листу. Также все социальные взносы, которые выплачивает работодатель в Социальный фонд, выросли в связи с увеличением зарплаты. <… > Больничный в любом случае будет зависеть от минимального размера оплаты труда и непосредственно средней заработной платы конкретного человека», — объяснила эксперт 360.ru.
Доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Елена Зацаринная отметила, что в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности увеличилось в два раза. Размер этого пособия зависит от стажа работника. Она также обратила внимание на то, что Социальный фонд планирует продолжать повышать максимальный лимит до 2027 года. Зацаринная подчеркнула, что данная информация доступна на сайте Соцфонда, где анонсируются предстоящие изменения.
Ранее Life.ru сообщал, что максимальный размер больничного в 2025 году подняли до 172 тысяч рублей в месяц. Начисление по больничному в 100% полагается работникам со стажем более 8 лет. А для работников с зарплатой меньше МРОТ или страховым стажем менее полугода сумма рассчитывается с учётом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей.
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