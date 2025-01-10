Максимальный размер больничного в 2025 году повысили до ₽172 тысяч в месяц

Максимальный размер выплаты по больничному в наступившем году составит 172 488,69 рубля за месяц и 5 673,97 рубля – за один день. Об этом сообщает Социальный фонд России в Телеграм-канале.

«Для расчёта больничных берётся средний заработок за 2 предыдущих года. Размер пособия зависит от страхового стажа и размера зарплаты», — напомнили в Соцфонде.

Там отметили, что 100% начислений по больничному полагается работникам со стажем более 8 лет, 80% — со стажем от 5 до 8 лет, а 60% выплачивают сотрудникам со стажем менее 5 лет. А для работников с зарплатой меньше МРОТ или страховым стажем менее полугода сумма рассчитывается с учётом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей.