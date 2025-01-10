Онищенко назвал Life.ru условия для снижения срока временной нетрудоспособности

В России возможно снизить срок временной нетрудоспособности работающих, но для этого нужно выполнить важные задачи. Для начала обществу необходимо помнить о своём здоровье и следить за ним. Также в России необходимо создать эффективные методы лечения, рассказал Life.ru эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Самое главное, что в меньшей степени снижение временной нетрудоспособности зависит от врачей. Это создание оптимальных условий труда для шахтёра, металлурга и остальных. Второе — важно научить наших людей ответственно относиться к здоровью, а самое главное — эффективные методы лечения. Именно это поможет быстро вернуть человека к работоспособному возрасту», — объяснил академик.

По словам Онищенко, никто в России не сможет создать народу «рай», чтобы сократить срок потери нетрудоспособности, но шаги по улучшению ситуации предпринимаются. Например, был утверждён план по реализации национальных и федеральных проектов. То есть это те задачи, которые необходимо осуществить до 2030 года и их должны решать не только медицинские работники, но министерства и ведомства, начиная с Минпромторга.

«Оно создаёт условия труда, требует и разрабатывает. Оно также создаёт лекарства новые и производит это всё. Это от строителей дорог, потому что это тоже трудоспособность и нетрудоспособность. И заканчивая всем. Космонавты тоже в этом участвуют. Но самое главное — это правильное определение приоритетов, а здесь врачи играют главную роль. И лечение — это самый короткий путь», — заявил Онишенко.

На сегодняшний день главный показатель в России, «который можно пощупать руками» — 78 лет средней продолжительности жизни к 2030 году. На данный момент средняя продолжительность жизни в стране около 74 лет. То есть за 5 лет РФ необходимо добавить ещё четыре года, что является достаточно амбициозной задачей, которая решается и количеством рождающихся детей, заключил наш собеседник.