В России планируют сократить срок временной нетрудоспособности работающих

В России планируют сократить длительность временной нетрудоспособности у работающих граждан к 2030 году. В сравнении с 2023-м спад планируется на 15%. Проект зафиксирован в плане достижения национальных целей развития до 2030 года и перспектив на 2036 год, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена ответственной за реализацию установленных показателей.

«Суммарная длительность временной нетрудоспособности из-за болезни работников: 2023 год — 100%, 2030 год — 85%», — сообщается в документе.

На пути к достижению этого показателя важную роль сыграют уменьшение заболеваемости среди работающих за счёт увеличения доли людей, поддерживающих здоровый образ жизни. Также планируется регулярное проведение профилактических осмотров, диспансеризация и содействие физической активности и спорта.