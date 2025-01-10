В России планируют сократить срок временной нетрудоспособности работающих
Срок временной нетрудоспособности работающих в России снизят на 15% до 2030 года
В России планируют сократить длительность временной нетрудоспособности у работающих граждан к 2030 году. В сравнении с 2023-м спад планируется на 15%. Проект зафиксирован в плане достижения национальных целей развития до 2030 года и перспектив на 2036 год, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Вице-премьер Татьяна Голикова назначена ответственной за реализацию установленных показателей.
«Суммарная длительность временной нетрудоспособности из-за болезни работников: 2023 год — 100%, 2030 год — 85%», — сообщается в документе.
На пути к достижению этого показателя важную роль сыграют уменьшение заболеваемости среди работающих за счёт увеличения доли людей, поддерживающих здоровый образ жизни. Также планируется регулярное проведение профилактических осмотров, диспансеризация и содействие физической активности и спорта.
Как ранее сообщал Life.ru, в 2025 году максимальная величина больничного пособия в России будет составлять 5,7 тысячи рублей в сутки. Чтобы получить выплату, понадобится доход 160 тысяч рублей за 2023 год и 185 тысяч рублей за 2024 год.
Kandinsky 3.1 / Life.ru