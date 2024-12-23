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23 декабря, 08:12

Назван максимальный размер оплаты больничного в 2025 году

Ляшко из РАНХиГС: Максимальный размер больничного составит 5,7 тысяч в день

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В 2025 году максимальный размер больничного пособия в России составит 5,7 тысячи рублей в день. Для его получения потребуется иметь доход за 2023 год в размере 160 тысяч рублей, а за 2024 год — 185 тысяч рублей. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

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По словам эксперта, максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году будет равен 5,7 тысячи рублей в день. Он отметил, что увеличение максимального размера больничного связано с ростом заработных плат, так как формула, используемая правительством для расчета пособия, учитывает изменения в оплате труда.

Ляшок также пояснил, что для получения максимальной суммы пособия необходимо иметь официальный трудовой стаж не менее восьми лет, а заработная плата за последние два года должна составлять не менее 230% от средней по стране, согласно данным Росстата. Это означает, что за 2023 год доход должен составлять 1,917 миллиона рублей (примерно 160 тысяч рублей в месяц), а за 2024 год — 2,225 миллиона рублей (около 185 тысяч рублей в месяц).

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Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медицинскими учреждениями по поводу внедрения обязательных клинических рекомендаций с 1 января 2025 года. Она подчеркнула важность внимательного подхода к вопросу, так как ситуация продолжает обостряться, и игнорировать её нельзя.

Марина Фещенко
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