Назван максимальный размер оплаты больничного в 2025 году

В 2025 году максимальный размер больничного пособия в России составит 5,7 тысячи рублей в день. Для его получения потребуется иметь доход за 2023 год в размере 160 тысяч рублей, а за 2024 год — 185 тысяч рублей. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По словам эксперта, максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году будет равен 5,7 тысячи рублей в день. Он отметил, что увеличение максимального размера больничного связано с ростом заработных плат, так как формула, используемая правительством для расчета пособия, учитывает изменения в оплате труда.

Ляшок также пояснил, что для получения максимальной суммы пособия необходимо иметь официальный трудовой стаж не менее восьми лет, а заработная плата за последние два года должна составлять не менее 230% от средней по стране, согласно данным Росстата. Это означает, что за 2023 год доход должен составлять 1,917 миллиона рублей (примерно 160 тысяч рублей в месяц), а за 2024 год — 2,225 миллиона рублей (около 185 тысяч рублей в месяц).