«Брали по-соседски»: В Госдуме объяснили, зачем нужно было менять порядок выдачи больничных

Около двух миллионов больничных в год оформлялись фиктивно, что полностью исключает новая система. Если человек действительно не может выздороветь долгое время, то консилиум врачей сможет выявить у него скрытые заболевания. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Госдумы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Перед введением электронного больничного у нас, по разным оценкам экспертов, до двух миллионов больничных в год выдавалось фиктивно. То есть по-соседски, по-приятельски, может быть, за какой-то подарок. А возможно, доктор просто не мог отказать и не был уверен, что человек изо дня в день просящий выдать ему больничный может оказаться здоров», — сказала она.

Для многих работающих больничный стал дополнительным днём отдыха, отметила Бессараб. Как известно, после восьми лет стажа больничный выплачивается в размере 100% от средней заработной платы, но не ниже минимального размера оплаты труда. Для мнимых больных это была возможность дополнительного отдыха.

«Между тем, за каждого из тех, кто работает, работодатель выплачивает страховые взносы в систему обязательного медицинского страхования. Это наш с вами кошелёк, который очень помогает, когда людям действительно нужна помощь и больничные», — сказала она.

После введения электронных больничных, фиктивных почти не стало. Большая база статистических данных позволила выявить ситуации, когда один и тот же человек болеет постоянно. Я думаю, что ничего страшного в этом нет, потому что есть две стороны медали. С одной стороны, новая система не позволит брать больничный фиктивно. С другой стороны, если человек действительно болен и регулярные больничные вызваны серьёзным ухудшением здоровья, врачебная комиссия, как консилиум врачей, позволит выявить скрытые заболевания и начальные стадии сложных болезней, которые на ранних этапах можно вылечить Светлана Бессараб Депутат

По словам парламентария, возможно, это как раз та помощь, которая нужна, потому что далеко не каждый, кто часто ходит на больничные, делает это фиктивно. Такая система упростит выявление сложных заболеваний на ранних стадиях, так как они часто совмещаются с потерей иммунитета, заключила собеседница Life.ru.