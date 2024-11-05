От каких показателей зависит размер выплат по больничному, объяснила эксперт

Россиянам недостаточно официального трудоустройства для получения максимального размера выплат по больничному листу. Об этом заявила эксперт по вопросам налогообложения Ольга Толкачёва. В беседе с 360.ru она объяснила, от каких показателей зависит пособие.

Выплаты по листку нетрудоспособности назначаются как при заболеваниях самого застрахованного лица, так и при необходимости ухода за больным членом семьи. По её словам, размер выплаты по больничному зависит от стажа и среднего заработка. Если сотрудник успел проработать меньше пяти лет, то ему положены 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а если больше восьми лет — 100%.

Сам средний заработок рассчитывается путём деления суммы доходов за последние два года на фиксированную величину 730. Причём конечная сумма не может быть меньше МРОТ или более суммы, рассчитанной из расчёта предельной базы по социальным взносам в ФНС.

«К примеру, минимальная выплата за один день больничного при стаже более восьми лет будет составлять 632,61 рубля, а максимальная — 4039,73 рубля», — отметила эксперт.