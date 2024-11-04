Россиянам объяснили, как изменится схема расчета выплат за больничный в 2025-2026 годах

Сегодня размер выплаты по больничному листу зависит от официальной зарплаты работника, а также страхового стажа и количества дней, проведённых в нетрудоспособном состоянии. Так, при стаже до пяти лет выплачивается 60% дневного заработка, до восьми лет — 80%, а после — 100%. Об этом рассказала доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

После изменения схемы размер выплат по больничному в 2025-2026 годах увеличится, уточнила кандидат экономических наук. Для расчета, по её словам, будет использоваться средний дневной заработок за последние два года с учётом лимитов. Если зарплата ниже лимита, то применят коэффициент по стажу.

«Повышение лимитов и повышение МРОТ означает увеличение выплат по больничному листу в 2025 и 2026 годах. Лимит на 2024 год повышен с 1 млн 917 тыс. рублей до 2 млн 225 тыс. рублей, поэтому максимальная выплата за 1 день больничного также увеличится до 5673,5 рубля в день», — отметила собеседница РИАМО.