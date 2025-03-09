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9 марта, 10:45

«Оно само купилось»: Экономист назвал финансовые привычки, которые помогут накопить

Экономист Разуваев: Нужно откладывать 10% от заработка на банковский счёт

Важно ежемесячно откладывать 10% от заработка на банковский счёт или инвестировать эти средства, заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью «Вечерней Москве». По его мнению, ключевым правилом для обеспечения финансовой стабильности является регулярное выделение части дохода для вклада или инвестиционного счёта.

«Нужно открыть банковский счёт и класть деньги под проценты. На данный момент они достаточно большие из-за высокой ключевой ставки. Также можно инвестировать и покупать акции», — рассказал Разуваев.

Специалист отметил, что рекомендуется откладывать от 10 до 20% от своих доходов. При этом этот процент не должен сильно ухудшать качество жизни. Также эксперт подчеркнул необходимость отслеживания всех своих расходов, чтобы иметь ясное представление о том, куда уходят ваши деньги.

«Нужно забыть про «оно само купилось, я не виноват». Это не прокатит. Важно вести учёт всех своих доходов и расходов, чтобы понимать, какие траты вы можете сократить, а от каких и вовсе избавиться», — заключил экономист.

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Shutterstock / FOTODOM /mizar_21984

Александра Мышляева
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