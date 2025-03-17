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17 марта, 08:07

Московские курьеры обогнали по зарплате специалистов с высшим образованием

SuperJob: Курьеры Москвы получают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Курьеры сервисов доставки в Москве зарабатывают на 19% больше, чем специалисты с высшим образованием. Об этом сообщает SuperJob в исследовании «Индекс курьера».

«Курьеры ни в чём не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространённой и массовой работы», — отметили эксперты.

За год зарплатные ожидания курьеров выросли на 41%. Это обосновано ростом популярности сервисов доставки. Также известно, что в РФ зафиксировано сокращение рабочей силы.

Исследователи посчитали, что средняя зарплата московского курьера составляет 130 тысяч рублей, а люди, окончившие университет и получившие высшее образование получают 105 тысяч рублей. Граждане без дипломов из вуза в столице в среднем зарабатывают около 80 тысяч.

Однако эксперты считают, что люди с высшим образованием вряд ли перекочуют со своих мест в службы доставки. Такое явление наблюдалось лишь в 1990-е, когда люди сильнее всего нуждались в деньгах.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве появились «киллеры курьеров», которые выслеживают доставщика, чтобы зайти за ним в подъезд и присвоить себе оставленный у двери заказ. Некоторые из них воруют выборочно, забирая только интересующие их предметы.

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Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Владимир Озеров
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