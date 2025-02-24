Москвичи пожаловались на «киллеров курьеров», которые воруют заказы у дверей

В Москве появился новый вид воров — «киллеры курьеров». Они выслеживают доставщика, заходят за ним в подъезд, а затем забирают заказ, оставленный у дверей. Сначала злоумышленники выслеживают курьера около склада формирования онлайн-заказа, а затем едут с ним вместе весь путь. Об этом рассказал телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Киллеры курьеров начали орудовать в Москве. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Происходят кражи из-за того, что многие выбирают в доставке опцию «оставить пакеты у дверей». Некоторые воруют выборочно. Так, у москвички украли из заказа гель для стирки, но оставили туалетную бумагу и детские вещи. Пострадавшие пишут заявления в полицию.