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Регион
24 февраля, 10:28

Москвичи пожаловались на «киллеров курьеров», которые воруют заказы у дверей

SHOT ПРОВЕРКА: В Москве появились «киллеры курьеров», которые воруют заказы

В Москве появился новый вид воров — «киллеры курьеров». Они выслеживают доставщика, заходят за ним в подъезд, а затем забирают заказ, оставленный у дверей. Сначала злоумышленники выслеживают курьера около склада формирования онлайн-заказа, а затем едут с ним вместе весь путь. Об этом рассказал телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Киллеры курьеров начали орудовать в Москве. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Происходят кражи из-за того, что многие выбирают в доставке опцию «оставить пакеты у дверей». Некоторые воруют выборочно. Так, у москвички украли из заказа гель для стирки, но оставили туалетную бумагу и детские вещи. Пострадавшие пишут заявления в полицию.

О том, как остановить воров, точно знают жители Кузбасса. Там охранница угрожала мужчине, который хотел украсть товары, чугунной сковородкой. Позднее, в полиции, женщина признала, что слегка переборщила.

Под Новгородом вор-рецидивист случайно уснул в квартире, которую хотел ограбить
Под Новгородом вор-рецидивист случайно уснул в квартире, которую хотел ограбить
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Полина Никифорова
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