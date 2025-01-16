Охранница магазина сковородкой остановила вора-пенсионера в Кузбассе

Строгая охранница из Сибири применила сковороду с «антиугонным эффектом» против пенсионера, который намеревался украсть продукты из магазина. Подробности истории публикуют наши коллеги из SHOT.

В Сибири охранница огрела сковородкой пенсионера. Видео © Telegram / SHOT / Полиция Кузбасса

43-летняя Вероника Горбунова выбежала из супермаркета «Светофор» в городе Топки Кемеровской области и оперативно остановила вора. По её словам, он отказывался отдать украденные товары. В ответ она пригрозила, держа в руках сковороду, нанести ему удар. Позднее, в полиции, женщина признала, что слегка переборщила.

«Хотела бы принести извинения за то, что ответила агрессией на агрессию», — сказала женщина на камеру.