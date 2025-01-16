Охранница магазина сковородкой остановила вора-пенсионера в Кузбассе
Охранница в Кузбассе избила сковородой пенсионера, желавшего украсть продукты
Строгая охранница из Сибири применила сковороду с «антиугонным эффектом» против пенсионера, который намеревался украсть продукты из магазина. Подробности истории публикуют наши коллеги из SHOT.
В Сибири охранница огрела сковородкой пенсионера. Видео © Telegram / SHOT / Полиция Кузбасса
43-летняя Вероника Горбунова выбежала из супермаркета «Светофор» в городе Топки Кемеровской области и оперативно остановила вора. По её словам, он отказывался отдать украденные товары. В ответ она пригрозила, держа в руках сковороду, нанести ему удар. Позднее, в полиции, женщина признала, что слегка переборщила.
«Хотела бы принести извинения за то, что ответила агрессией на агрессию», — сказала женщина на камеру.
Ранее Life.ru рассказывал о другом воре, который тоже попал в просак. В Арзамасе Нижегородской области рецидивист уснул в квартире, которую собирался ограбить. Этот 37-летний человек из Нижнего Новгорода проник в дом через окно, вскрыв раму. Собрав ценные вещи, он решил выпить спиртного, но не смог рассчитать дозу и свои силы, в итоге заснув на диване. Проснулся же он уже от визита полицейских.