Ничего делать не надо: В Подмосковье ищут человека, который будет лежать в гробу за ₽15 тысяч в день

В подмосковном Егорьевске разместили объявление о поиске аниматора для участия в страшном квесте. Согласно сообщению авторов, от кандидата ожидается просто лежать в гробу и изображать вампира. За работу исполнителю готовы предложить 15 тысяч рублей за смену.

В посте также упоминается, что заинтересованные могут сделать репост записи, после чего организаторы квеста свяжутся с ними напрямую. Судя по количеству репостов, несколько человек уже выразили желание участвовать. Интернет-издание Regions.ru выяснило, как такая работа может сказаться на духовном состоянии человека.

«Игра в смерть — это не шутки. У многих актёров, которые на сцене изображали смерть, потом в жизни происходила череда, мягко говоря, несчастий. Мы за каждым богослужением молимся, чтобы кончина была христианской, чтобы после земной жизни, мы соединились с Господом навсегда для жизни вечной. Тем более, сейчас идёт Великий пост, один из самых строгих в православии», — отметил благочинный 1-го Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников.