Ничего делать не надо: В Подмосковье ищут человека, который будет лежать в гробу за ₽15 тысяч в день
В Егорьевске ищут сотрудника, который будет лежать в гробу за ₽15 тысяч в день
В подмосковном Егорьевске разместили объявление о поиске аниматора для участия в страшном квесте. Согласно сообщению авторов, от кандидата ожидается просто лежать в гробу и изображать вампира. За работу исполнителю готовы предложить 15 тысяч рублей за смену.
В посте также упоминается, что заинтересованные могут сделать репост записи, после чего организаторы квеста свяжутся с ними напрямую. Судя по количеству репостов, несколько человек уже выразили желание участвовать. Интернет-издание Regions.ru выяснило, как такая работа может сказаться на духовном состоянии человека.
«Игра в смерть — это не шутки. У многих актёров, которые на сцене изображали смерть, потом в жизни происходила череда, мягко говоря, несчастий. Мы за каждым богослужением молимся, чтобы кончина была христианской, чтобы после земной жизни, мы соединились с Господом навсегда для жизни вечной. Тем более, сейчас идёт Великий пост, один из самых строгих в православии», — отметил благочинный 1-го Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников.
Ранее в Госдуме призвали запретить распространение западных кукол Monster High, в комплекте к которым идёт гроб. Депутаты заявили, что такие продукты способны искажать детские ценности, вызывать агрессию, страх или неврозы. Они подчеркнули необходимость защитить наших детей от этого западного влияния, которое пропагандирует культ смерти и разрушения.
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