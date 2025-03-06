«Игрушки смерти»: Православные общественники требуют изъять опасных кукол в гробах

Это просто недопустимо! Мы должны оградить наших детей от этой западной заразы, которая пропагандирует культ смерти и разрушения. Куклы в гробах — это прямой удар по нравственному здоровью нации! Куклы Monster High, часто имеющие вызывающий внешний вид, включая татуировки и элементы готической субкультуры, не соответствуют традиционным представлениям о детской игрушке.

Выпускает кукол в гробах американская компания Mattel. По словам депутата, производитель должен понести ответственность за то, что травмирует психику российских детей. Необходимо провести тщательную проверку, чтобы выяснить, кто стоит за этим и какие цели преследует, подчеркнул Иванов. По его мнению, это может быть целенаправленная диверсия против нашего общества.

Ранее сообщалось, что в России более 70% рынка детских игрушек занимает импорт, при этом зарубежные компании массово продвигают далеко не безобидные товары и навязывают нашим детям неправильные ценности. Как сказала глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. Она напомнила, что на полках магазинов продаются монстры Хагги Вагги, куклы в гробах, а также иностранные детские книги в переводе на русский язык про «солдатика-дезертира», который «молодец» потому, что не стал защищать Родину. Большую долю российского рынка игрушек при этом занимает американский производитель Mattel. Компания известна тем, что выпускает кукол-трансгендеров, кукол в гробах, а также перечисляет часть прибыли на поддержку ВСУ, не скрывая этого.