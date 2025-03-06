В Госдуме заинтересовались продажей кукол с гробами в России

«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос законности продажи подобных детских товаров, а также дальнейшего проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребёнка», — приводит выдержку из обращения РИА «Новости».

Депутат пояснил, что у нему в соцсетях обратились с вопросом о продаже в России кукол Monster High, в комплекте с которыми идёт игрушечный гроб. При этом на коробках с игрушками стоит знак «4+», что означает возраст ребёнка, которому предназначается данная продукция.