В Госдуме заинтересовались продажей кукол с гробами в России
Депутат Говырин призвал Роспотребнадзор проверить продажу кукол с гробами
В Госдуме призвали проверить законность продажи в России кукол в гробах. Депутат ГД Алексей Говырин («Единая Россия») направил соответствующее обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
Monster High. Фото © Mattel
«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос законности продажи подобных детских товаров, а также дальнейшего проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребёнка», — приводит выдержку из обращения РИА «Новости».
Настольные или компьютерные игры не должны вызывать у детей чувства страха либо агрессии, подчеркнул парламентарий.
Депутат пояснил, что у нему в соцсетях обратились с вопросом о продаже в России кукол Monster High, в комплекте с которыми идёт игрушечный гроб. При этом на коробках с игрушками стоит знак «4+», что означает возраст ребёнка, которому предназначается данная продукция.
Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал утвердить перечень поставляемых игрушек в детские сады в РФ. Глава ведомства обратил внимание, что на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют нетрадиционные для России ценности. Врач объяснила Life.ru, какие игрушки могут нанести детям вред.
Life.ru