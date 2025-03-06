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6 марта, 10:03

В Госдуме заинтересовались продажей кукол с гробами в России

Депутат Говырин призвал Роспотребнадзор проверить продажу кукол с гробами

В Госдуме призвали проверить законность продажи в России кукол в гробах. Депутат ГД Алексей Говырин («Единая Россия») направил соответствующее обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Monster High. Фото © Mattel

Monster High. Фото © Mattel

«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос законности продажи подобных детских товаров, а также дальнейшего проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребёнка», — приводит выдержку из обращения РИА «Новости».

Настольные или компьютерные игры не должны вызывать у детей чувства страха либо агрессии, подчеркнул парламентарий.

Депутат пояснил, что у нему в соцсетях обратились с вопросом о продаже в России кукол Monster High, в комплекте с которыми идёт игрушечный гроб. При этом на коробках с игрушками стоит знак «4+», что означает возраст ребёнка, которому предназначается данная продукция.

Солдат-дезертир, кукла в гробу: В Госдуме ужаснулись иностранным игрушкам и книгам для детей
Солдат-дезертир, кукла в гробу: В Госдуме ужаснулись иностранным игрушкам и книгам для детей

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал утвердить перечень поставляемых игрушек в детские сады в РФ. Глава ведомства обратил внимание, что на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют нетрадиционные для России ценности. Врач объяснила Life.ru, какие игрушки могут нанести детям вред.

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Life.ru

Никита Никонов
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