Учитываем возраст: Врач объяснила Life.ru, какие игрушки опасны для детей

Игрушки должны соответствовать возрасту ребёнка и быть для него безопасны. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Врач отмечает, что безопасность игрушек напрямую зависит от возраста ребёнка, поскольку малыши ещё не имеют развитых навыков поведения, и могут случайно проглотить детали. Например, когда-то были популярны игрушки с магнитными шариками, но оказалось, что если ребёнок проглотит два шарика, они могут слипнуться в кишечнике.

Игрушки должны быть сделаны из нетоксичных материалов. Были случаи, когда игрушки содержали формальдегид или красители, вызывающие аллергию у детей. Вопрос безопасности — ключевой, особенно учитывая, что дети очень активны и шустры. За детьми сложно уследить, поэтому такие моменты обязательно нужно учитывать. Елена Мескина Врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского

Третий важный аспект — это развивающий эффект игрушек. Ролевые игры способствуют развитию социальных навыков, помогают детям осваивать социальные роли. Девочки могут воспитывать в себе качества матери и хозяйки, играя с куклами, а мальчики развивают навыки с помощью игрушечных машинок и оружия. Развивающие игрушки, такие как пирамидки, домики и игры с формами, помогают детям изучать цвета, цифры и улучшать когнитивные способности.

По мнению эксперта, игрушки не должны вызывать у ребёнка негативных эмоций. Страшные игрушки могут травмировать психику детей, и такие предметы не должны попадать в детские сады. Однако есть и исключения.

«Например, игрушечное оружие, пистолетики, сабли — они нужны мальчикам. Но такие игрушки должны быть безопасными. Если игра с оружием направлена на защиту, а не на нападение, это правильно», — заключила Мескина.