Солдат-дезертир, кукла в гробу: В Госдуме ужаснулись иностранным игрушкам и книгам для детей

В России более 70% рынка детских игрушек занимает импорт, при этом зарубежные компании массово продвигают далеко не безобидные товары и навязывают нашим детям неправильные ценности. Об этом Life.ru сказала глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Яна Лантратова рассказала об игрушках и книгах в России. Видео © Life.ru

«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. <...> У нас продаётся огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растёт ребёнок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов», — пояснила она.

Депутат напомнила про игрушку Хагги Вагги, созданную за границей и похожую на персонажа из фильма ужасов. Лантратова рассказала, что к ней обращались родители, которые начали замечать у детей отклонения в поведении с появлением такого «любимца», вплоть до энуреза. Было проведено исследование, в ходе которого эксперты доказали, что Хагги Вагги влияет на неокрепшую психику, потому что дети склонны в своих фантазиях «оживлять» игрушки, поэтому они не могли даже уснуть, думая, что монстр ночью их съест.

По словам Лантратовой, современные зарубежные игрушки стирают грань между добром и злом, у ребёнка перестаёт формироваться адекватная система ценностей, где злой персонаж всегда получит по заслугам. Но и это не всё. Депутат добавила, что большинство «чудищ» создаются на заводах американской компании Mattel, которая, не стеснясь, финансирует ВСУ и поддерживает нацистский режим на Украине. При этом предприятие занимает огромную долю российского рынка игрушек.

«Чем знаменита Mattel? Она создала первую куклу-трансгендера. Во-вторых, в 2022 году компания перевела 1 миллион долларов на поддержку ВСУ, а в 2023 году она перевела 100% прибыли от продажи новых моделей игрушек на поддержку Украины», — пояснила собеседница Life.ru.

Также Лантратова призвала обратить внимание на детскую литературу. В России свободно продаётся в Сети книга «Солдатик», написанная иностранным автором Кристиной Беллемо. Произведение переведено на русский язык и выпущено издательством «Поляндрия». В тексте автор поощряет солдата-дезертира, который «думал-думал и решил не воевать», полностью нивелированы такие понятия, как мужественность, защита Родины, отвага и доблесть. Детям навязывается образ «идеального мужчины-пацифиста», который бежит в кусты и не собирается служить в армии, отметила депутат. Также в продаже предлагается книга «Словарь Урала».

«Иван, Иваны — тупые русские, гнить — жить в России, я гнию — существую в пределах Российской Федерации, где родился, там и сгнил», — процитировала книгу Лантратова. Этот «словарь» активно распространяется уральским Ельцин-центром.

Депутат напомнила, что именно книги и игрушки формируют человека, поэтому если не заняться регулированием данного рынка или отдать его зарубежным «демократам» и «либералам», то мы можем потерять нашу русскую культуру, страну и целые поколения.