В России решили взяться за компьютерные игры после «беременных детей» в The Sims

«Как мы видим, не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок, а самое главное — к ней могут быть допущены наши дети. Поэтому совсем скоро, 5 марта, у нас состоится заседание рабочей группы по разработке ГОСТа на психолого-педагогическую экспертизу. Я надеюсь, что это станет одним из главных шагов, который приведёт нас к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр и игрушек», — сказала Буцкая в беседе с Life.ru.