В России решили взяться за компьютерные игры после «беременных детей» в The Sims
Депутат Буцкая: В России разрабатывается ГОСТ на экспертизу игр и игрушек
Беременные дети в The Sims 4. Обложка © Reddit / r/Asmongold
Компьютерные игры обязательно должны проходить экспертную оценку. Неслучайно в России разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек, заявила депутат Государственной думы Татьяна Буцкая, комментируя Life.ru вопиющий случай в популярном симуляторе The Sims.
«Как мы видим, не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок, а самое главное — к ней могут быть допущены наши дети. Поэтому совсем скоро, 5 марта, у нас состоится заседание рабочей группы по разработке ГОСТа на психолого-педагогическую экспертизу. Я надеюсь, что это станет одним из главных шагов, который приведёт нас к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр и игрушек», — сказала Буцкая в беседе с Life.ru.
Напомним, ранее в популярном симуляторе жизни The Sims 4 вышло обновление, из-за которого все дети в игре стали беременными, включая персонажей мужского пола. Пользователи начали делиться скриншотами с беременными героями на форумах и в социальных сетях. Вскоре выяснилось, что это не беременность, а визуальный баг.