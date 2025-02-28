Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 05:00

В России решили взяться за компьютерные игры после «беременных детей» в The Sims

Депутат Буцкая: В России разрабатывается ГОСТ на экспертизу игр и игрушек

Беременные дети в The Sims 4. Обложка © Reddit / r/Asmongold

Беременные дети в The Sims 4. Обложка © Reddit / r/Asmongold

Компьютерные игры обязательно должны проходить экспертную оценку. Неслучайно в России разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек, заявила депутат Государственной думы Татьяна Буцкая, комментируя Life.ru вопиющий случай в популярном симуляторе The Sims.

«Как мы видим, не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок, а самое главное — к ней могут быть допущены наши дети. Поэтому совсем скоро, 5 марта, у нас состоится заседание рабочей группы по разработке ГОСТа на психолого-педагогическую экспертизу. Я надеюсь, что это станет одним из главных шагов, который приведёт нас к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр и игрушек», — сказала Буцкая в беседе с Life.ru.

В правительстве поддержали идею создания российского аналога Sims
В правительстве поддержали идею создания российского аналога Sims

Напомним, ранее в популярном симуляторе жизни The Sims 4 вышло обновление, из-за которого все дети в игре стали беременными, включая персонажей мужского пола. Пользователи начали делиться скриншотами с беременными героями на форумах и в социальных сетях. Вскоре выяснилось, что это не беременность, а визуальный баг.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar