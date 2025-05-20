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Регион
20 мая, 15:24

Бастрыкин предложил впускать в РФ мигрантов «без жён, детей и бабушек»

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить приезд членов семей трудовых мигрантов в Россию. При этом он подчеркнул необходимость обеспечения самих работников жильем и медицинской помощью.

«Надо, чтобы наши бизнесмены – те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, [предоставляли им за свой счёт] жильё, страхование, медицинское обслуживание, обязательное заключение контракта иностранного рабочего. <...> И никаких жён, мужей, бабушек, дедушек и детей», — сказал Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

В Москве и области начнут использовать биометрию для контроля за мигрантами
В Москве и области начнут использовать биометрию для контроля за мигрантами

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил запретить мигрантам перевозить свои семьи в РФ. Также он собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения приезжими гражданства России на основании трудовой визы.

Полина Никифорова
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