«Приехал — поработал — до свидания»: Мигрантам хотят запретить привозить семьи в РФ
Глава Крыма Аксёнов предложил запретить мигрантам перевозить свои семьи в РФ
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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал подготовку предложений по существенному изменению федерального миграционного законодательства. Его цель – сделать пребывание трудовых мигрантов в России строго временным и исключить их оседание в стране. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.
Ключевые инициативы касаются двух аспектов: во-первых, усложнить или вовсе исключить возможность получения российского паспорта на основании одной лишь трудовой визы. Во-вторых, ввести запрет на въезд в Россию для членов семей трудовых мигрантов. Позиция руководителя региона отражена в формуле: «Приехали — поработали — спасибо — до свидания».
«Также жёстко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России», — отметил Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что власти не пытаются ущемлять права народов по национальному или религиозному признаку. Все эти меры призваны укрепить национальную безопасность России.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что 81% детей-мигрантов не были допущены до тестирования по русскому языку из-за отсутствия у них необходимых документов или по другим причинам. При этом успешно сдали его всего лишь 27 из 1762 тестируемых.