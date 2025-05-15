«Приехал — поработал — до свидания»: Мигрантам хотят запретить привозить семьи в РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал подготовку предложений по существенному изменению федерального миграционного законодательства. Его цель – сделать пребывание трудовых мигрантов в России строго временным и исключить их оседание в стране. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

Ключевые инициативы касаются двух аспектов: во-первых, усложнить или вовсе исключить возможность получения российского паспорта на основании одной лишь трудовой визы. Во-вторых, ввести запрет на въезд в Россию для членов семей трудовых мигрантов. Позиция руководителя региона отражена в формуле: «Приехали — поработали — спасибо — до свидания».

«Также жёстко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России», — отметил Аксёнов.