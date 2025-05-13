Рособрнадзор: На тестирование по русскому языку не допустили 81% детей мигрантов

В России начались тестирования по русскому языку для детей-мигрантов. При этом 81% из них не допустили к экзамену из-за отсутствия необходимых документов или по другим причинам. Всего было подано свыше 1,7 тысячи заявлений, но до этапа сдачи экзамена допустили только 335 детей.

«С момента начала тестирования было подано 1762 заявления на участие. 81% заявителей было отказано в принятии документов. На процедуру тестирования допущены 335 иностранных граждан. 44 уже приняли участие в тестировании, из которых 27 человек (61%) справились с заданиями», — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Тестирование на знание русского языка обязательно при приёме ребёнка в образовательное учреждения. Для первоклассника необходимы навыки слушания и понимания устной речи. Во втором классе появляются письменные задания.