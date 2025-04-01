Яровая предложила регионам оценить материалы тестов для детей-иностранцев
Депутат Яровая предложила регионам высказаться о тестировании детей мигрантов
Школьник на уроке русского языка для иностранных граждан. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев
Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила регионам высказаться об эффективности и качестве материалов для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Она также добавила, что необходимо провести мониторинг диагностических материалов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России».
«1 апреля стартует приёмная кампании в школы, начинается приём заявлений. И нам очень важно, чтобы этот старт обеспечивал качественное выполнение закона. Установленные нами законодательно процедуры тестирования направлены прежде всего на гармонизацию отношений учащихся и создание благоприятных условий для реализации в школе образовательных программ», — отметила вице-спикер Госдумы.
По её словам, Дума принципиально опирается прежде всего на оценку и предложения регионов. Особенно депутаты заинтересованы в обратной связи от учителей. Результаты мониторинга обсудят в рамках работы Совета Законодателей с подключением всех субъектов России.
Напомним, что ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка. С 1 апреля они должны сдавать, чтобы поступить в школу на территории России. Диагностические материалы разработаны отдельно для каждой учебной ступени, охватывающей 1-11 классы. В задания включены элементы, проверяющие умения в говорении, восприятии на слух и понимании устной речи, а также знания лексики и грамматики.