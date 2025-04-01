Яровая предложила регионам оценить материалы тестов для детей-иностранцев

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила регионам высказаться об эффективности и качестве материалов для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Она также добавила, что необходимо провести мониторинг диагностических материалов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России».

«1 апреля стартует приёмная кампании в школы, начинается приём заявлений. И нам очень важно, чтобы этот старт обеспечивал качественное выполнение закона. Установленные нами законодательно процедуры тестирования направлены прежде всего на гармонизацию отношений учащихся и создание благоприятных условий для реализации в школе образовательных программ», — отметила вице-спикер Госдумы.

По её словам, Дума принципиально опирается прежде всего на оценку и предложения регионов. Особенно депутаты заинтересованы в обратной связи от учителей. Результаты мониторинга обсудят в рамках работы Совета Законодателей с подключением всех субъектов России.