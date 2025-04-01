Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 11:07

Яровая предложила регионам оценить материалы тестов для детей-иностранцев

Депутат Яровая предложила регионам высказаться о тестировании детей мигрантов

Школьник на уроке русского языка для иностранных граждан. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев

Школьник на уроке русского языка для иностранных граждан. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила регионам высказаться об эффективности и качестве материалов для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Она также добавила, что необходимо провести мониторинг диагностических материалов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России».

«1 апреля стартует приёмная кампании в школы, начинается приём заявлений. И нам очень важно, чтобы этот старт обеспечивал качественное выполнение закона. Установленные нами законодательно процедуры тестирования направлены прежде всего на гармонизацию отношений учащихся и создание благоприятных условий для реализации в школе образовательных программ», — отметила вице-спикер Госдумы.

По её словам, Дума принципиально опирается прежде всего на оценку и предложения регионов. Особенно депутаты заинтересованы в обратной связи от учителей. Результаты мониторинга обсудят в рамках работы Совета Законодателей с подключением всех субъектов России.

Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России
Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России

Напомним, что ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка. С 1 апреля они должны сдавать, чтобы поступить в школу на территории России. Диагностические материалы разработаны отдельно для каждой учебной ступени, охватывающей 1-11 классы. В задания включены элементы, проверяющие умения в говорении, восприятии на слух и понимании устной речи, а также знания лексики и грамматики.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • мигранты
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar