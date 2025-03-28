Опубликованы варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка, которые они должны сдавать, чтобы поступить в школу на территории РФ. С тестами можно ознакомиться на сайте учреждения.

С 1 апреля 2025 года все иностранцы, желающие учиться в российских общеобразовательных учреждениях, обязаны проходить тестирование. Диагностические материалы разработаны отдельно для каждой учебной ступени, охватывающей 1-11 классы. В задания включены элементы, проверяющие умения в говорении, восприятии на слух и понимании устной речи, а также знания лексики и грамматики. Начиная со 2 класса, в тестах также будут присутствовать задания на проверку навыков чтения и письма.