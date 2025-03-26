В России предложили не выдавать субсидии на жильё бывшим мигрантам

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех людей, которые получили гражданство РФ не менее десяти лет назад. Исключение составляют только жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — пояснил депутат в беседе с РИА «Новости».

Слуцкий отметил, что бывшие иностранцы продолжают «паразитировать» на социальных программах, которые действуют в России. По его словам, они ловко проворачивают «хитрые» схемы для получения жилищных сертификатов в первых рядах. При этом коренные семьи могут десятилетиями ждать жильё.

Парламентарий отметил, что эти проблемы вызывают справедливое негодование и непонимание у граждан. По словам политика, такие обстоятельства являются «не чем иным, как насмешкой над коренным населением России». Также Слуцкий призвал запретить выдавать жилищные сертификаты тем, кто имеет в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство.

«Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время», — подытожил политик.