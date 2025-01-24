В Мытищах задержана мигрантка, которая незаконно получила 24 млн рублей на жильё

В Мытищах задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве с жилищной субсидией. Следователи считают, что она незаконно получила 24 млн рублей на квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

В ГСУ СК РФ по Московской области узнали, что женщина подала в администрацию Мытищ ложные сведения о доходах мужа, намерено занизив их в несколько раз. Также она смухлевала с домовой книгой, в которой значилось, что в квартире живут 13 человек, в том числе её брат с детьми. Однако оказалось, что родственники на самом деле проживают в Таджикистане. Благодаря этому семья получила статус малоимущих, что позволило ей претендовать на жилищную субсидию.

«Незаконные действия подозреваемой повлекли неправомерное предоставление её семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье по договору социального найма, что в дальнейшем привело к выдаче им свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры или строительство дома на территории Московской области», — рассказали в Следкоме.

При обыске у женщины нашли документы и дорогостоящие смартфоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тысяч рублей, что явно опровергает малоимущий статус семьи. Из банка истребованы выписки по счетам супруга подозреваемой.