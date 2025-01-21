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Регион
21 января, 04:56

Бастрыкин заинтересовался вопросом нарушения жилищных прав в Мытищах

Председатель СКР Александр Бастрыкин после публикации в соцсетях сообщений о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов в Мытищах затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — гласит пост ведомства.

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Напомним, что скандал связан с многодетной семьёй Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, которая получила сертификат на приобретение собственного жилья в Мытищах 14 января. Решение местных чиновников спровоцировало волну недовольства среди многих россиян.

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Telegram / Следком

Илья Пушкарев
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