Бастрыкин заинтересовался вопросом нарушения жилищных прав в Мытищах

Председатель СКР Александр Бастрыкин после публикации в соцсетях сообщений о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов в Мытищах затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — гласит пост ведомства.