Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика об уничтожении РФ

Ранее 64-летний Карл фон Габсбург призвал к уничтожению России, назвав это главной целью для безопасности Европы. Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов сделал такое заявление, выступая на форуме Общеевропейского движения, которое он возглавляет.