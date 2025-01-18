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Регион
18 января, 16:41
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Бастрыкин поручил дать оценку словам австрийского политика об уничтожении РФ

Высказываниям австрийского политика Карла фон Габсбурга о России буден дана правовая оценка. Соответствующее указание дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СКР дать правовую оценку высказываниям австрийского политика», — рассказали в СК.

Ранее 64-летний Карл фон Габсбург призвал к уничтожению России, назвав это главной целью для безопасности Европы. Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов сделал такое заявление, выступая на форуме Общеевропейского движения, которое он возглавляет.

А ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград исторически литовским городом. Однако в Кремле жёстко ответили политику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже одёрнула «дурилку картонную» из Литвы. В свою очередь, историк опроверг миф Науседы о «литовском» Калининграде.

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Алена Пенчугина
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