В Подмосковье намерены ужесточить правила получения сертификата на жильё
В Московской области планируют ужесточить условия получения жилищных сертификатов. Власти региона намерены ввести более строгие критерии для многодетных семей, пытающихся улучшить жилищные условия.
Прежде сертификат на жильё могли получить семьи с семью и более детьми при проживании в области не менее пяти лет. Теперь требования станут жёстче. По предварительным данным, в правила добавят условие, при котором один из родителей должен быть рождён в Московской области. Кроме того, период постоянного проживания намерены увеличить до 10 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как сообщал Life.ru, ранее в Мытищах задержали женщину по подозрению в махинациях с жилищными субсидиями. По версии следствия, она незаконно получила 24 миллиона рублей для покупки квартиры. Возбуждено дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В скандале оказалась замешана семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, получившая сертификат на жильё 14 января.
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