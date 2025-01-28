В Подмосковье намерены ужесточить правила получения сертификата на жильё

Прежде сертификат на жильё могли получить семьи с семью и более детьми при проживании в области не менее пяти лет. Теперь требования станут жёстче. По предварительным данным, в правила добавят условие, при котором один из родителей должен быть рождён в Московской области. Кроме того, период постоянного проживания намерены увеличить до 10 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.