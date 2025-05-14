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14 мая, 06:48

В России только 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку

Рособрнадзор: Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку

Школьники. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Школьники. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Из почти двух тысяч детей мигрантов, подавших заявки на тестирование по русскому языку, лишь 27 смогли успешно пройти его. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявки на тестирование подали 1762 детей мигрантов, однако необходимый уровень знаний для обучения в российских школах продемонстрировали лишь 27 человек. К экзамену было допущено значительно меньше детей – 335, а фактически участие приняли только 44.

С 1 апреля российские школы приступили к апробации системы оценки знаний русского языка у детей. Процесс тестирования полностью фиксируется: ведётся видеозапись экзамена, а устные ответы учеников записываются на аудио. Инициатива была предложена после того, как в Госдуме отметили, что около 41% детей мигрантов испытывают серьёзные трудности с русским языком, что негативно сказывается на учебном процессе для всех школьников. Для поступления в школу ребёнок мигранта должен успешно пройти тестирование, набрав не менее 90% от максимального балла.

Рособрнадзор: На тестирование по русскому языку не допустили 81% детей мигрантов
Рособрнадзор: На тестирование по русскому языку не допустили 81% детей мигрантов

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России подготовило проект, согласно которому для приема детей мигрантов в детские сады может понадобиться медицинская справка, подтверждающая отсутствие инфекционных заболеваний. В ведомстве полагают, что эта мера поможет организациям более эффективно соблюдать нормы гигиены и безопасности.

Алиса Хуссаин
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