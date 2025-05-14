В России только 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку

Из почти двух тысяч детей мигрантов, подавших заявки на тестирование по русскому языку, лишь 27 смогли успешно пройти его. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявки на тестирование подали 1762 детей мигрантов, однако необходимый уровень знаний для обучения в российских школах продемонстрировали лишь 27 человек. К экзамену было допущено значительно меньше детей – 335, а фактически участие приняли только 44.

С 1 апреля российские школы приступили к апробации системы оценки знаний русского языка у детей. Процесс тестирования полностью фиксируется: ведётся видеозапись экзамена, а устные ответы учеников записываются на аудио. Инициатива была предложена после того, как в Госдуме отметили, что около 41% детей мигрантов испытывают серьёзные трудности с русским языком, что негативно сказывается на учебном процессе для всех школьников. Для поступления в школу ребёнок мигранта должен успешно пройти тестирование, набрав не менее 90% от максимального балла.