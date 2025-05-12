В Госдуме предложили платить россиянам за бдительность
«Новые люди» предложили ввести выплаты за данные о мигрантах-нарушителях
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Группа депутатов Госдумы направила в МВД России предложение внедрить выплату за предоставление достоверной информации о фактах нарушения иностранцами миграционных законов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Авторами инициативы являются члены партии «Новые люди» Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Владимир Плякин.
«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами», — говорится в документе.
Уточняется, что речь идёт, например, о нахождении лиц без регистрации, визы, патента на работу. Обращение направлено на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Выплату депутаты называют «платежом за бдительность». По их задумке, гражданин будет получать вознаграждение за каждого выявленного мигранта. Также парламентарии предлагают поднять с 2-7 до 100 тысяч рублей размер штрафа в случае, когда принимается решение о выдворении. Кроме того, по мнению авторов идеи, необходимо конфисковывать всё имущество нарушителя. Половину дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, депутаты предлагают отдавать гражданину, благодаря заявлению которого удалось вычислить нелегала. Авторы предложения полагают, что эта мера замотивирует россиян сообщать в органы о фактах нарушения закона.
Ранее сообщалось, что детей мигрантов обяжут получать справку об инфекциях перед детсадом. Власти считают, что новая мера поможет лучше соблюдать правила гигиены и безопасности