В Госдуме предложили платить россиянам за бдительность

Выплату депутаты называют «платежом за бдительность». По их задумке, гражданин будет получать вознаграждение за каждого выявленного мигранта. Также парламентарии предлагают поднять с 2-7 до 100 тысяч рублей размер штрафа в случае, когда принимается решение о выдворении. Кроме того, по мнению авторов идеи, необходимо конфисковывать всё имущество нарушителя. Половину дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, депутаты предлагают отдавать гражданину, благодаря заявлению которого удалось вычислить нелегала. Авторы предложения полагают, что эта мера замотивирует россиян сообщать в органы о фактах нарушения закона.