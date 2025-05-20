В Москве и области начнут использовать биометрию для контроля за мигрантами

Госдума одобрила закон, позволяющий иностранным гражданам, находящимся в Москве и Московской области, регистрироваться по месту пребывания с помощью мобильного приложения. Об этом проинформировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Закон предусматривает, что с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года приложение будет фиксировать геолокацию пользователей при постановке на учёт.

«Предложенной депутатами поправкой для иностранных граждан вводится: обязательная регистрация по месту нахождения; дактилоскопия; биометрическое фотографирование; мониторинг геолокации абонентских устройств», — отметил Володин.

Новый закон обязывает иностранцев уведомлять МВД о любом изменении их места жительства в течение трёх рабочих дней. Данное требование не распространяется на дипломатов и граждан Белорусии. По словам Володина, закон призван усилить контроль за миграционными процессами, снизить уровень преступности и правонарушений в этой области, используя современные технологические решения.