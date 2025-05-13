Курьеры-мусульмане начали бастовать против доставки свинины. Их поддержал верховный муфтий

Недавно в Сети разлетелась информация, что курьеры-мусульмане начали отказываться от доставки блюд со свининой. Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал данное решение. По его словам, даже доставка свинины для верующего является грехом.

«Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут её доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее», — сказал верховный муфтий Подмосковья в интервью «Ридусу».

Он заявил, что в исламе также нельзя употреблять алкогольные напитки. Запрещено и участвовать в их распространении, изготовлении и продаже. Аналогично это правило действует и на свинину.

Вчера в Интернете появилась информация, что курьеры начали отказываться до доставки запретных в исламе блюд. В приложениях для доставки пишут «курьер не может доставить харамное блюдо, ищем ему замену».